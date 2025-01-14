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НОВОСТИ

Две британские ракеты Storm Shadow сбиты над акваторией Черного моря

16:32 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две британские крылатые ракеты Storm Shadow сбиты над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«Также над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании», — сообщили в российском военном ведомстве.

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