Две британские ракеты Storm Shadow сбиты над акваторией Черного моря
16:32 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две британские крылатые ракеты Storm Shadow сбиты над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Также над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании», — сообщили в российском военном ведомстве.
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