Нефтяной экспорт РФ в декабре снизился на 40 тыс. б/с, доходы подросли на $0,41 млрд — МЭА

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в декабре сократился на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,33 млн б/с. Доходы от поставок при этом увеличились на $0,41 млрд и составили $15,1 млрд на фоне роста цен на нефтепродукты. Об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки нефти из России в декабре сократились на 250 тыс. б/с, но они были почти полностью компенсированы увеличением экспорта нефтепродуктов на 210 тыс. б/с. Эксперты МЭА связывают рост поставок нефтепродуктов с сезонным увеличением нефтепереработки в РФ на 200 тыс. б/с.