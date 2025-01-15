Нефтяной экспорт РФ в декабре снизился на 40 тыс. б/с, доходы подросли на $0,41 млрд — МЭА
12:32 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в декабре сократился на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,33 млн б/с. Доходы от поставок при этом увеличились на $0,41 млрд и составили $15,1 млрд на фоне роста цен на нефтепродукты. Об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Поставки нефти из России в декабре сократились на 250 тыс. б/с, но они были почти полностью компенсированы увеличением экспорта нефтепродуктов на 210 тыс. б/с. Эксперты МЭА связывают рост поставок нефтепродуктов с сезонным увеличением нефтепереработки в РФ на 200 тыс. б/с.
НОВОСТИ
- 13:05 15.01.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Украинка в ДНР
- 13:00 15.01.2025
- Решение Армении о запуске вступления в ЕС является началом выхода из ЕАЭС — Оверчук
- 12:20 15.01.2025
- Технологии ИИ произведут революцию в работе разведслужб — Foreign Affairs
- 12:05 15.01.2025
- Пашинян назвал отношения с РФ практичными, «без эмоциональной упаковки»
- 12:00 15.01.2025
- Зеленский сообщил о массированном ударе по энергетике Украины
- 11:32 15.01.2025
- Украинская разведка была уверена, что подкупила российских военных для сдачи Горловки
- 11:20 15.01.2025
- ВСУ в Курской области направляют на штурм элиту, в том числе ССО — силовики
- 11:05 15.01.2025
- Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах Большого шлема
- 11:00 15.01.2025
- Почти 60% французов выступают за отставку Макрона в случае роспуска кабмина Байру — опрос
- 10:32 15.01.2025
- Госдума может в марте рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать