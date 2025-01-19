Из танкера "Волгонефть-239" началась откачка мазута – губернатор Кондратьев
19:35 19.01.2025 Источник: Интерфакс
Специалисты приступили к откачке мазута с севшего на мель в Темрюкском районе Краснодарского края танкера "Волгонефть-239", сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
"Специалисты приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия Темрюкского района", - написал Кондратьев.
Он отметил, что для этого была построена дорога к судну и техническое сооружение вокруг него.
"Пока строили обвалку танкера, мазут нагревали и вели подготовительные работы. Кроме того, сегодня очистили от нефтепродуктов и саму акваторию закрытой бухты, в которой стоит судно", - добавил Кондратьев.
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