Экспорт мяса и субпродуктов из РФ в 2024 г. вырос на 24% и составил рекордные $1,7 млрд

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт мяса и субпродуктов из России по итогам 2024 года в денежном выражении, по предварительным оценкам, увеличился на 24% по сравнению с 2023 годом и составил рекордные $1,7 млрд, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

«По предварительным оценкам, в 2024 году российский экспорт мяса и субпродуктов увеличился на 24% по сравнению с 2023 г. и составил рекордные $1,7 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% — свинину, 14% — говядину. Так, российский экспорт мяса и субпродуктов птицы в 2024 году вырос на 17% и достиг $800 млн. Продажи за рубеж свинины увеличились на 42%, превысив $610 млн, что является рекордным уровнем. Отгрузки говядины составили свыше $230 млн, что на 16% больше показателя за 2023 год.

Как сообщает «Агроэкспорт», с 2019 года крупнейшим покупателем российского мяса является Китай — ведущий импортер мяса птицы и говядины из России.