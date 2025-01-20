Экспорт мяса и субпродуктов из РФ в 2024 г. вырос на 24% и составил рекордные $1,7 млрд
12:20 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт мяса и субпродуктов из России по итогам 2024 года в денежном выражении, по предварительным оценкам, увеличился на 24% по сравнению с 2023 годом и составил рекордные $1,7 млрд, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».
«По предварительным оценкам, в 2024 году российский экспорт мяса и субпродуктов увеличился на 24% по сравнению с 2023 г. и составил рекордные $1,7 млрд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% — свинину, 14% — говядину. Так, российский экспорт мяса и субпродуктов птицы в 2024 году вырос на 17% и достиг $800 млн. Продажи за рубеж свинины увеличились на 42%, превысив $610 млн, что является рекордным уровнем. Отгрузки говядины составили свыше $230 млн, что на 16% больше показателя за 2023 год.
Как сообщает «Агроэкспорт», с 2019 года крупнейшим покупателем российского мяса является Китай — ведущий импортер мяса птицы и говядины из России.
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