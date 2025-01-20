Мир переживает момент, сопоставимый с падением Берлинской стены — глава МИД Испании

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил мнение, что мир переживает момент перемен, который сопоставим с падением Берлинской стены.

«Посмотрим, какими будут его (Дональда Трампа — прим. ТАСС) первые шаги [на посту президента США], его первые решения, как он будет себя вести во внешней политике», — отметил дипломат в интервью радиостанции Onda Cero. «Мы переживаем момент перемен, который, вероятно, сопоставим только с моментом падения Берлинской стены, поскольку трансформируется то, что мы на дипломатическом жаргоне называем мировым порядком», — полагает Альбарес.

«У нас есть два вызова первого порядка: один — на Украине, <…>, и другой — на Ближнем Востоке», — подчеркнул глава МИД. Он также добавил, что власти Испании рассчитывают на «наилучшие возможные отношения» с Трампом.