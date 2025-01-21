Мигранты в Казахстане заработали в семь раз меньше, чем перевели на родину — аудит
11:20 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высшая аудиторская палата Казахстана завершила проверку эффективности политики страны по противодействию теневой экономике и установила, что мигранты из стран Центральной Азии официально заработали в республике за последние три года в семь раз меньше, чем составили их переводы на родину. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.
«Граждане трех центральноазиатских стран заработали в Казахстане за три года 136 млрд тенге ($257,65 млн), однако, по информации Нацбанка, за это же время они перевели на родину суммарно 1 трлн тенге ($1,89 млрд)», — отмечается в сообщении. В аудиторской палате считают, что такие показатели говорят о высокой вероятности того, что труд мигрантов применяется на предприятиях теневой экономики.
Названия стран Центральной Азии в пресс-службе аудиторской палаты не уточнили. Помимо Казахстана, в центральноазиатскую «пятерку» входят Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В прошлом году в Министерстве труда и социальной защиты Казахстана сообщали, что среди стран Центральной Азии по притоку мигрантов в республику лидирует Узбекистан.
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