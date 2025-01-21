Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США
14:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс официального переименования Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.
Согласно указу, глава Министерства внутренних дел США, которое управляет природными ресурсами страны, в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с переименованием. Затем министерство должно обновить данные в официальной Информационной системе географических названий (GNIS), после чего власти должны будут проконтролировать, чтобы во всех официальных правительственных документах эти географические объекты именовались только как Американский залив и гора Мак-Кинли.
В качестве аргументов в пользу переименования Мексиканского залива в документе приводится тот факт, что «самый большой залив в мире» «остается центральным для экономики Америки». В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается «в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» США.
Находящейся на Аляске горе Денали Трамп распорядился вернуть старое название — самая высокая точка Северной Америки официально получила имя 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году. В 2015 году в знак уважения к коренному населению Аляски администрация президента Барака Обамы переименовала гору в Денали, как ее исторически называли проживающие на полуострове народы. В своем указе Трамп отмечает, что решение Обамы «оскорбило память президента Мак-Кинли», который «героически привел [американский] народ к победе в испано-американской войне».
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