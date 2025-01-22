В Африке за десять лет на 400% увеличилось число террористических атак — глава МИД Алжира

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Африке произошло увеличение числа террористических атак на 400% за последнее десятилетие. Об этом, как передает алжирское радио, заявил глава МИД страны Ахмед Аттаф, выступая в Нью-Йорке на министерском заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу противодействия терроризму в Африке. Оно проходит под председательством Алжира, который в настоящее время занимает кресло непостоянного члена Совбеза ООН.

«Цифры показывают, что за последнее десятилетие в Африке произошло шокирующее увеличение числа террористических атак на 400%, а число погибших в результате терроризма возросло [на континенте] на 237%», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, «эпицентр мирового терроризма в последние годы сместился в регион африканского Сахеля, на который в настоящее время приходится 48% смертей в мире, связанных с терроризмом, в то время как в 2007 году приходился только 1%».

«Имеющиеся цифры также говорят о том, что в первые девять месяцев 2024 года в Африке произошло более 3,2 тысяч террористических атак, в результате которых погибли свыше 13 тысяч человек», — сообщил Аттаф. «Хотя террористическая угроза уменьшилась в других частях мира, на нашем континенте она сильно возросла», — подытожил глава алжирского МИД.