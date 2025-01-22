В Африке за десять лет на 400% увеличилось число террористических атак — глава МИД Алжира
09:32 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Африке произошло увеличение числа террористических атак на 400% за последнее десятилетие. Об этом, как передает алжирское радио, заявил глава МИД страны Ахмед Аттаф, выступая в Нью-Йорке на министерском заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу противодействия терроризму в Африке. Оно проходит под председательством Алжира, который в настоящее время занимает кресло непостоянного члена Совбеза ООН.
«Цифры показывают, что за последнее десятилетие в Африке произошло шокирующее увеличение числа террористических атак на 400%, а число погибших в результате терроризма возросло [на континенте] на 237%», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, «эпицентр мирового терроризма в последние годы сместился в регион африканского Сахеля, на который в настоящее время приходится 48% смертей в мире, связанных с терроризмом, в то время как в 2007 году приходился только 1%».
«Имеющиеся цифры также говорят о том, что в первые девять месяцев 2024 года в Африке произошло более 3,2 тысяч террористических атак, в результате которых погибли свыше 13 тысяч человек», — сообщил Аттаф. «Хотя террористическая угроза уменьшилась в других частях мира, на нашем континенте она сильно возросла», — подытожил глава алжирского МИД.
НОВОСТИ
- 10:05 22.01.2025
- Январь 2025 года может стать вторым самым теплым в Москве — Вильфанд
- 10:00 22.01.2025
- Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливом отношении к Украине по вопросу НАТО
- 09:20 22.01.2025
- Трамп заявил, что готов «в любое время» по выбору РФ к встрече с Путиным
- 09:05 22.01.2025
- Гренландцы не хотят быть американцами, заявил премьер Гренландии
- 09:00 22.01.2025
- За ночь сбиты 8 беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями
- 22:40 21.01.2025
- США хотят устойчивого мира на Украине без риска обострения — госсекретарь
- 22:00 21.01.2025
- Второй этап соглашения ХАМАС и Израиля будет включать восстановление Газы — премьер Катара
- 21:20 21.01.2025
- Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону РФ в районе Суэцкого канала — Кремль
- 20:40 21.01.2025
- Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение ее армии в пять раз
- 20:00 21.01.2025
- ЕС «не имеет представления» о будущей политике Трампа по Украине — еврокомиссар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать