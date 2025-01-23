Товарооборот Японии и РФ в 2024 году упал на 21,8%

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Россией и Японией в 2024 году снизился на 21,8%, до 1,18 трлн иен (около $7,56 млрд по текущему курсу). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованной японским Минфином статистики.

За последний месяц ушедшего года товарооборот между двумя странами сократился на 26,09% в годовом исчислении. Импорт из РФ в Японию в 2024 году снизился на 16,7%, до 860,3 млрд иен ($5,5 млрд). Экспорт из Японии в Россию сократился на 17,2%, до 327,6 млрд иен ($2,09 млрд).

Между тем в декабре 2024 года импорт из РФ обвалился на 32,8%, однако экспорт в Россию увеличился на 10,3%.