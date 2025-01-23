Трамп: Мы хотим понять, можем ли мы сократить ядерные арсеналы

20:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп хотел бы сокращения ядерных арсеналов России, США и Китая и считает, что на это есть хорошие шансы. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы бы хотели сокращения ядерных арсеналов», — сказал он. Трамп отметил, что в прошлом обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным «сокращение ядерных арсеналов двух стран». «И Китай тоже бы согласился», — утверждал американский лидер. «Так что мы хотим понять, можем ли мы сократить ядерные арсеналы. И я думаю, это вполне возможно», — добавил Трамп.