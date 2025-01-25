Победителя в войне пошлин между Вашингтоном и Пекином не было бы — посол КНР в США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победителя в возможной войне пошлин между США и КНР не было бы, как и в применении по нарастающей сторонами ограничений на торговлю высокотехнологичной продукцией. С таким предостережением выступил посол Китая в США Се Фэн.

«Наши двусторонние экономические связи, по сути, взаимовыгодны, означают победу для обеих сторон. В войне пошлин, торговой войне, промышленной войне или технологической войне победителя не было бы», — заявил дипломат на приеме в китайском посольстве в Вашингтоне, который был устроен по случаю наступающего в ночь на 29 января Нового года по лунному календарю.

С точки зрения посла, основополагающий факт, заключающийся в том, что экономические интересы двух стран глубоко взаимосвязаны, не изменился. «Расширение взаимовыгодного сотрудничества» — это именно то, чего хотят народы КНР и США, убежден Се Фэн. «Сторонам необходимо устранять препятствия экономическим обменам <…>», — сказал глава дипмиссии.

«Двигаясь вперед, мы (Китай — прим. ТАСС) будем сохранять приверженность реформам и открытости, работать со всеми странами, чтобы продвигать дружбу и сотрудничество <…>», — подчеркнул Се Фэн.

Новый президент США Дональд Трамп сообщил 21 января о намерении ввести дополнительные таможенные пошлины в размере 10% на поставки из Китая. По словам хозяина Белого дома, это решение вступит в силу 1 февраля.