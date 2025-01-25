В России намерены тестировать будущих родителей на генетические риски

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти намерены внедрять генетическое тестирование для будущих родителей, чтобы оценивать риски наследственных заболеваний у ребенка. Это следует из поручения президента России Владимира Путина.

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Путин ждет предложений до 15 мая 2025 года.