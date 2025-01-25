В России намерены тестировать будущих родителей на генетические риски
17:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти намерены внедрять генетическое тестирование для будущих родителей, чтобы оценивать риски наследственных заболеваний у ребенка. Это следует из поручения президента России Владимира Путина.
«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Путин ждет предложений до 15 мая 2025 года.
НОВОСТИ
- 17:00 25.01.2025
- Путин поручил до 15 апреля повысить размер пособия по беременности для студенток
- 16:00 25.01.2025
- Крупнейший в мире айсберг потерял за год с небольшим около 9% от своей площади
- 15:00 25.01.2025
- Более 8 млн студентов обучаются в российских вузах и колледжах — Чернышенко
- 14:00 25.01.2025
- Немец 120 дней прожил в подводной капсуле, установив мировой рекорд — DPA
- 13:00 25.01.2025
- ВСУ практически выбиты из Котлина в ДНР — силовики
- 12:30 25.01.2025
- Пашинян заявил, что экономическая деятельность церкви должна быть прозрачной
- 12:00 25.01.2025
- Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии
- 11:30 25.01.2025
- В Кремле считают очевидно недружественной позицию Японии в отношении РФ
- 11:00 25.01.2025
- В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна
- 10:30 25.01.2025
- Британские власти решили захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать