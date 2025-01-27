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Тупиковая ситуация в отношениях с США разрешена — МИД Колумбии

10:20 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Колумбии сообщило, что тупиковая ситуация, возникшая в воскресенье в отношениях этой страны с США, разрешена. Об этом говорится в официальном сообщении дипведомства.

«Правительство Колумбии информирует, что мы преодолели тупиковую ситуацию [в отношениях] с правительством США», — говорится в документе, размещенном в соцсетях. Колумбийский МИД сообщил, что глава ведомства Луис Хильберто Мурильо «в ближайшие часы» направится в Вашингтон, чтобы провести рабочие встречи и обменяться дипломатическими нотами.

«Мы продолжим принимать колумбийцев и колумбиек, которые возвращаются [в страну] в положении депортированных, гарантируя им достойные условия как субъектам права», — отмечается в сообщении. В нем также указывается, что правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро намерено направить президентский самолет, чтобы облегчить возвращение соотечественников, которые должны были прибыть в страну в воскресенье утром депортационными рейсами из США. «Колумбия заявляет, что сохранит дипломатические каналы общения, чтобы гарантировать права, национальные интересы и достоинство наших граждан», — подчеркивается в документе.

В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро запретил посадку в стране самолетов США с депортированными колумбийцами. Правительства двух стран обменялись рядом резких заявлений и мер в этой связи.

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