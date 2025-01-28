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НОВОСТИ

США возобновят добычу нефти в заповедниках Аляски и удовлетворят спрос всей Азии — Трамп

09:32 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос со стороны всей Азии.

«И мы сделаем это очень быстро. Теперь, я думаю, что сделаю это с помощью исполнительного указа, потому что они не проводили это через Конгресс», — сказал он.

«Так что, я думаю, что мы сделаем это быстро, но это будет то, что сможет снабжать всю Азию благодаря своему расположению. Национальный Арктический заповедник может снабжать всю Азию», — добавил Трамп.

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