Израиль в течение 48 часов закроет все офисы БАПОР — представитель кабмина
17:47 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля в предстоящие 48 часов закроют все офисы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Иерусалиме, прекратят контакты с представителями организации и запретят ее деятельность на территории еврейского государства. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер.
«Через 48 часов БАПОР будет изгнано из Израиля: не будет офисов, не будет контактов и не будет деятельности», — заявил он. По словам Менсера, БАПОР представляет собой «угрозу для национальной безопасности Израиля». «В БАПОР полно активистов ХАМАС: не только те 19, в отношении которых БАПОР вело вялое расследование, это сотни сотрудников», — сказал он.
25 января постпред еврейского государства при ООН Дани Данон уведомил генсека всемирной организации о том, что БАПОР должно прекратить всю свою деятельность в Израиле к 30 января. 28 октября израильский Кнессет (однопалатный парламент) принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории.
Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
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