Конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева — Келлог
10:05 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева, обеим сторонам придется идти на компромиссы для урегулирования ситуации. Об этом заявил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.
«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки — так уж устроены переговоры», — сказал он в интервью газете New York Post. Келлог добавил, что соглашение, вероятно, не будет приемлемым и удовлетворительным для всех, но необходимо «попытаться найти баланс».
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