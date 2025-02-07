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Конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева — Келлог

10:05 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева, обеим сторонам придется идти на компромиссы для урегулирования ситуации. Об этом заявил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.

«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки — так уж устроены переговоры», — сказал он в интервью газете New York Post. Келлог добавил, что соглашение, вероятно, не будет приемлемым и удовлетворительным для всех, но необходимо «попытаться найти баланс».

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