0
0
176
НОВОСТИ

При досмотре на ЕГЭ планируется организовать присутствие родительского сообщества

17:32 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников на ЕГЭ в пунктах проведения экзамена (ППЭ) и их проходе через рамки металлодетекторов. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

«Он рассказал о планах организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников экзаменов в ППЭ и их проходе через рамки металлодетекторов», — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Музаев также предложил представителям депутатского корпуса, имеющим необходимую квалификацию, войти в состав научно-методических советов, которые ежегодно утверждают проекты материалов ЕГЭ и ОГЭ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 10.02.2025
Военные пенсионеры могут получить повышенную пенсию уже 1 марта — Картаполов
0
139
17:12 10.02.2025
В ООН обеспокоены обнаружением захоронений тел мигрантов в Ливии
0
236
17:00 10.02.2025
Президент Румынии уйдет в отставку 12 февраля
0
227
16:32 10.02.2025
Три человека задержаны за поджог релейных шкафов на ж/д в Белгородской области
0
281
16:12 10.02.2025
Дальнейшие поставки газа в Приднестровье будут обеспечены за счет кредита РФ
0
333
16:00 10.02.2025
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 380 военных
0
346
15:32 10.02.2025
Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и снэков
0
367
15:12 10.02.2025
Во Франции планируют создать питаемый от АЭС кластер искусственного интеллекта — WSJ
0
379
15:00 10.02.2025
Израиль должен найти $100 млрд для восстановления Газы — Эрдоган
0
389
14:32 10.02.2025
В России из-за аномально теплой зимы растет число провалившихся под лед
0
422

Возврат к списку