При досмотре на ЕГЭ планируется организовать присутствие родительского сообщества
17:32 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор планирует организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников на ЕГЭ в пунктах проведения экзамена (ППЭ) и их проходе через рамки металлодетекторов. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.
«Он рассказал о планах организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников экзаменов в ППЭ и их проходе через рамки металлодетекторов», — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Музаев также предложил представителям депутатского корпуса, имеющим необходимую квалификацию, войти в состав научно-методических советов, которые ежегодно утверждают проекты материалов ЕГЭ и ОГЭ.
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