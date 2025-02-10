При досмотре на ЕГЭ планируется организовать присутствие родительского сообщества

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников на ЕГЭ в пунктах проведения экзамена (ППЭ) и их проходе через рамки металлодетекторов. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

«Он рассказал о планах организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников экзаменов в ППЭ и их проходе через рамки металлодетекторов», — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Музаев также предложил представителям депутатского корпуса, имеющим необходимую квалификацию, войти в состав научно-методических советов, которые ежегодно утверждают проекты материалов ЕГЭ и ОГЭ.