ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников и обвинил Израиль в нарушении сделки
21:20 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское радикальное движение ХАМАС отложило процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. С таким заявлением выступил представитель военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда.
«На протяжении последних трех недель мы наблюдали постоянные нарушения условий сделки со стороны противника. <…> В связи с этим мы решили отложить освобождение пленных [заложников], которые должны были быть отпущены 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Израиль должен придерживаться [норм соглашения] и задним числом компенсировать ущерб, причиненный им за последние недели», — написал он в своем телеграм-канале.
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