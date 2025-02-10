ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников и обвинил Израиль в нарушении сделки

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС отложило процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. С таким заявлением выступил представитель военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда.

«На протяжении последних трех недель мы наблюдали постоянные нарушения условий сделки со стороны противника. <…> В связи с этим мы решили отложить освобождение пленных [заложников], которые должны были быть отпущены 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Израиль должен придерживаться [норм соглашения] и задним числом компенсировать ущерб, причиненный им за последние недели», — написал он в своем телеграм-канале.