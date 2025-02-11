В 2024 году россияне получили 14,4 миллиарда рублей пенсий от СберНПФ

14:30

В прошлом году россияне получили 14,4 млрд руб. пенсий от СберНПФ. Это на 40% больше, чем в 2023 году. 13% выплаченных средств пришлось на договоры негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

«Мы честно и последовательно выполняем обязательства перед россиянами, которые доверили нам свои сбережения, – подчеркнул генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. – В 2024 году 47,4 тыс. россиян получили от СберНПФ суммарно 1,9 млрд руб. по договорам НПО – на 45% больше, чем в прошлом году. И эти цифры продолжат расти, что поможет нашим клиентам сохранять привычный образ жизни в любом возрасте».

Лидерами по объему выплат по НПО стали Москва и Московская область (37,9%), Нижегородская (17%) и Ульяновская (3,9%) области.

По договорам об обязательном пенсионном страховании СберНПФ выплатил россиянам 12,5 млрд руб. пенсий. Из них 11,8 млрд руб. пришлось на единовременные пенсионные выплаты – их получили 161,5 тыс. человек.