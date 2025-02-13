Турция в течение 30 лет будет добывать мрамор в Афганистане

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция договорилась с властями Афганистана о разработке мраморного карьера в афганской провинции Кандагар. Как сообщает газета Dünya, речь идет о контракте на 30 лет.

Базирующаяся в турецкой провинции Сивас компания Emmioğlu Group подписала инвестиционный контракт на сумму 250 млн лир (около $7 млн) с министерством горнорудной промышленности и нефти правительства талибов (движение «Талибан», запрещено в РФ). Речь идет о разработке мраморного карьера в районе Шах-Вали-Кот провинции Кандагар. Турецкая компания получила права на его разработку в течение 30 лет. В рамках договоренностей с афганскими властями Emmioğlu Group создаст рабочие места, а также будет обеспечивать социальные выплаты работникам.