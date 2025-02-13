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НОВОСТИ

Разговор с Трампом стал «большой победой» Путина — NYT

17:00 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом стал «большой победой» российского лидера, говорится в статье газеты The New York Times (NYT).

«Путин одержал большую победу, но не на поле боя», — сказано в публикации. Как сообщает издание, «в ходе длительного телефонного разговора Трамп передал Путину послание, которое во многом отразило то, как российский лидер видит современный мир».

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