Разговор с Трампом стал «большой победой» Путина — NYT

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом стал «большой победой» российского лидера, говорится в статье газеты The New York Times (NYT).

«Путин одержал большую победу, но не на поле боя», — сказано в публикации. Как сообщает издание, «в ходе длительного телефонного разговора Трамп передал Путину послание, которое во многом отразило то, как российский лидер видит современный мир».