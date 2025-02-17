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Социалисты просят США прояснить участие USAID и фонда Сороса в поддержке Санду — Додон

16:12 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая в Молдавии оппозиционная Партия социалистов направила письмо посольству США, в котором просит прояснить степень участия Агентства США по международному развитию (USAID) и фонда Сороса в поддержке правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Майю Санду. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон.

«Направил официальное письмо посольству США, чтобы понять степень участия структур Сороса и USAID в поддержке сети проПДС в Республике Молдова. Все общество хочет знать, кто именно получил эти деньги, как их использовали, какую политическую принадлежность имеют эти люди и, что немаловажно, когда компетентные американские и молдавские органы проведут аудит средств, находящихся под управлением сети проПДС», — написал Додон в своем телеграм-канале. По его словам, «на деньги американцев ПДС и Майя Санду манипулировали общественным мнением в Молдове, ввели цензуру и подмяли свободу выражения». «Кто ответит за это политически и юридически? Надеемся, что посольство США внесет ясность по этому вопросу», — добавил Додон.

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