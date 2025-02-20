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Товарооборот Индии и России по коридору Север — Юг в 2024 году удвоился — Economic Times

10:32 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Индией и Россией с использованием международного мультимодального транспортного коридора (ММТК) Север — Юг в прошлом году удвоился. Об этом сообщила газета Economic Times.

Как отметило издание, Нью-Дели увеличил объем экспорта своих товаров по ММТК, рассчитывая сократить торговый дефицит с Москвой. По коридору Север — Юг в РФ перевозят строительные материалы, одежду и обувь, рис, пластмассы, кондитерские изделия, приправы и пищевые концентраты. Из России в Индию по ММТК поставляют целлюлозно-бумажные изделия, пиломатериалы, средства гигиены, мебель, кровельные материалы, продукты питания.

«Чистая стоимость услуг по маршруту Север — Юг в прошлом году была снижена более чем на 56%, в то время как объем перевозок по этому маршруту увеличился в 1,7 раза», — процитировала Economic Times заместителя гендиректора «РЖД логистика» по мультимодальным перевозкам Дмитрия Крюкова.

По данным газеты, в 2024 году общий объем двусторонней торговли Индии и России достиг 66 млрд долларов. Москва и Нью-Дели планируют нарастить этот показатель к 2030 году до 100 млрд долларов.

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