США после окончания украинского конфликта сосредоточат внимание на КНР — Bloomberg
14:32 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон после урегулирования конфликта на Украине может направить свои военные ресурсы на противостояние с Китаем. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Для председателя КНР Си Цзиньпина окончание войны означает появление многих возможностей и одной большой угрозы: Китай внезапно окажется в центре внимания армии США», — пишет агентство.
После урегулирования Вашингтон может направить значительную часть своих военных ресурсов на противостояние с Китаем, говорится в публикации. Китай сразу заметит «повышенное внимание к его действиям в Индо-Тихоокеанском регионе», считает агентство. «Пекин ранее обвинял США в попытках создать тихоокеанскую версию НАТО, когда администрация [экс-президента США Джо] Байдена укрепляла сотрудничество по безопасности с Японией и Южной Кореей», — отмечает Bloomberg.
По мнению агентства, пока Китай избегал «любых действий, которые могли бы спровоцировать [президента США Дональда] Трампа».
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