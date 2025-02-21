Восемь россиян получили сроки до 22 лет за диверсии ради быстрого заработка
10:05 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь россиян осуждены в шести регионах за диверсии, совершенные ради быстрого заработка от украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Приговорами судов им назначены сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от 3 до 5 лет наказания в тюрьме.
Как отметили в ФСБ, «для вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины использовали мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-площадки, где размещались объявления о так называемом быстром заработке.
«На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение», — рассказали в ФСБ.
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