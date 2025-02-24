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Зеленский нагрубил главе Минфина США во время переговоров - FT

12:05 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США Скотту Бессенту, когда тот 12 февраля привез ему американский текст соглашения о полезных ископаемых. Об этом пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на одного из участников переговоров с украинской стороны.

Как утверждают собеседники издания, напряжение на встрече резко выросло, когда Бессент представил документ, требующий от Украины компенсировать США $500 млрд. Зеленский был очень зол и грубо говорил с Бессентом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом и долго не принимал его, когда тот прибыл в Киев.

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