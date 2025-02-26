ЕС намерен добывать на Украине графит, чтобы покрыть 10% своих потребностей — Сежурне

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале до 2030 года, заявил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги своей поездки в Киев 24 февраля.

«В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволить закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», — сказал Сежурне.