ЕС намерен добывать на Украине графит, чтобы покрыть 10% своих потребностей — Сежурне
15:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале до 2030 года, заявил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги своей поездки в Киев 24 февраля.
«В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволить закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», — сказал Сежурне.
НОВОСТИ
- 15:32 26.02.2025
- Сторонники Трампа хотят изменить конституцию США, чтобы он избирался еще раз — NBC
- 15:12 26.02.2025
- РФ планирует обеспечить к 2030 году стопроцентное покрытие Земли спутниками связи
- 14:32 26.02.2025
- В ГД внесен проект о праве ФСБ создавать следственные изоляторы — Пискарев
- 14:12 26.02.2025
- Детский сад, общежитие и ряд домов повреждены при атаке дронов на Туапсе
- 14:00 26.02.2025
- Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
- 13:32 26.02.2025
- В Минске ратифицировали договор, позволяющий РФ создавать военные объекты в Белоруссии
- 13:20 26.02.2025
- РФ не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину — Песков
- 13:05 26.02.2025
- Почти половина поляков опасается вывода американских войск из страны — опрос
- 13:00 26.02.2025
- Чешская армия столкнулась с острой нехваткой военнослужащих
- 12:32 26.02.2025
- Главком ВСУ заявил, что получил заверения Британии в готовности к военной поддержке Киева
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать