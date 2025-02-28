Помощник митрополита Тихона был завербован Киевом под угрозой убийства его родственников

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовивший покушение на митрополита Тихона его помощник Денис Попович был завербован спецслужбами Украины под угрозой убийства его родственников. Об этом мужчина рассказал на допросе, видео которого распространила ФСБ.

Попович — уроженец украинского города Черновцы. «Был завербован сотрудниками ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины) с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона. Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — сказал он.