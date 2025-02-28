Помощник митрополита Тихона был завербован Киевом под угрозой убийства его родственников
10:00 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Готовивший покушение на митрополита Тихона его помощник Денис Попович был завербован спецслужбами Украины под угрозой убийства его родственников. Об этом мужчина рассказал на допросе, видео которого распространила ФСБ.
Попович — уроженец украинского города Черновцы. «Был завербован сотрудниками ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины) с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона. Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:32 28.02.2025
- Обвиняемый в поставке оружия для теракта в «Крокусе» пытался скрыться от правоохранителей
- 10:20 28.02.2025
- Трамп не ответил однозначно, будут ли США передавать разведданные Украине
- 10:05 28.02.2025
- КНДР запустила стратегическую крылатую ракету — Ренхап
- 09:32 28.02.2025
- В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД КНР Ван И
- 09:25 28.02.2025
- Объявлены победители фестиваля Original+
- 09:20 28.02.2025
- Делегации США и РФ в Стамбуле обозначили шаги к нормализации работы дипмиссий — Госдеп
- 09:05 28.02.2025
- ФСБ пресекла в Москве теракт против митрополита Тихона
- 09:00 28.02.2025
- За ночь над пятью регионами РФ сбиты 22 украинских БПЛА
- 21:30 27.02.2025
- Скончался известный шахматист, 10-й чемпион мира Борис Спасский
- 20:35 27.02.2025
- Европа хочет назначить своего представителя на переговоры по Украине, куда ЕС не приглашали - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать