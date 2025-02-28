Путин держит на особом контроле реализацию договоренностей с Си Цзиньпином — Шойгу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин держит на особом контроле реализацию договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином по широкому кругу областей. Об этом в ходе переговоров в Доме народных собраний заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин принял Шойгу в Доме народных собраний.

«Прежде всего передаю вам теплый привет и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина, который высоко ценит сложившиеся с вами доверительные, дружеские и рабочие отношения и держит на контроле реализацию достигнутых с вами договоренностей по широкому кругу вопросов», — сказал Шойгу.