ЕК продолжит настаивать на заключении «мира на основании силы» на Украине — ЕК
16:12 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) продолжит настаивать на заключении «мира на основании силы» на Украине и намерена согласовать новые поставки Киеву средств ПВО, боеприпасов и оружия на саммите 6 марта. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, комментируя предстоящую встречу в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
«Мы считаем, что на Украине должен быть заключен мир на основании силы. Мы поддерживаем эту позицию, — заявил он. — Наша позиция никогда не менялась»
Представитель ЕК подчеркнул, что вопросы оказания новой военной помощи Украине от Евросоюза будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 6 марта. «Украине нужно больше средств ПВО, боеприпасы и оружие», — сказал он.
По его словам, Брюссель настаивает на обсуждении всех вопросов об Украине с участием Киева и на том, что «все вопросы безопасности Украины должны обсуждаться с участием Евросоюза».
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