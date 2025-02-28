ЕК продолжит настаивать на заключении «мира на основании силы» на Украине — ЕК

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) продолжит настаивать на заключении «мира на основании силы» на Украине и намерена согласовать новые поставки Киеву средств ПВО, боеприпасов и оружия на саммите 6 марта. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, комментируя предстоящую встречу в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Мы считаем, что на Украине должен быть заключен мир на основании силы. Мы поддерживаем эту позицию, — заявил он. — Наша позиция никогда не менялась»

Представитель ЕК подчеркнул, что вопросы оказания новой военной помощи Украине от Евросоюза будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 6 марта. «Украине нужно больше средств ПВО, боеприпасы и оружие», — сказал он.

По его словам, Брюссель настаивает на обсуждении всех вопросов об Украине с участием Киева и на том, что «все вопросы безопасности Украины должны обсуждаться с участием Евросоюза».