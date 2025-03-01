Пресс-секретарь Белого дома: Весь мир увидел, с чем имели дело Трамп и его команда во время переговоров с Украиной
09:30 01.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Именно Владимир Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на встрече в Белом доме. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент [США Дональд] Трамп был воодушевлен [планируемым] экономическим соглашением. Именно президент Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту перед камерами и предпочел ругаться с ним. И как заявил президент Трамп, было отлично, что работали камеры, поскольку американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями», — сказала она в эфире телеканала Fox News.
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