Президент Австрии привел к присяге правительственную коалицию АНП, СДПА и NEOS
15:12 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство республики, сформированное Австрийской народной партией (АНП), Социал-демократической партией Австрии (СДПА) и партией «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS). Новым канцлером стал лидер АНП Кристиан Штокер, церемонию во дворце Хофбург транслировало агентство APA.
«В соответствии с <…> Конституцией, я объявляю и привожу к присяге Кристиана Штокера в качестве федерального канцлера», — сказал глава государства. «Я поздравляю вас с назначением», — добавил он после подписания Штокером присяги.
Пост вице-канцлера занял глава СДПА Андреас Баблер, внешнеполитическое ведомство возглавила лидер партии NEOS Беата Майнль-Райзингер. Посты министра обороны и внутренних дел сохранили за собой представители АНП Клаудиа Таннер и Герхард Карнер.
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