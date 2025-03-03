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НОВОСТИ

Трамп назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о нескором завершении конфликта

21:20 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал «худшим заявлением» слова Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка больше не будет с этим мириться», — заявил Трамп, подчеркнув, что украинская сторона «не хочет мира до тех пор, пока ее поддерживают» США. При этом хозяин Белого дома подверг критике позицию европейских стран, которые «невозмутимо говорят, что не справятся без США». «Наверное, это не столь замечательное заявление с точки зрения демонстрации силы перед Россией. О чем они думают?» — написал Трамп.

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