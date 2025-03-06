СМИ стало известно условие, при котором США готовы вернуться к сделке с Украиной
20:37 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в качестве условия подписания сделки по разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Вашингтон готов заключить соглашение, замороженное после конфликта Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме на прошлой неделе, только если Киев обозначит «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой. «Дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания, несмотря на публичные заверения сторон», — пояснили источники агентства.
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