СМИ стало известно условие, при котором США готовы вернуться к сделке с Украиной

20:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в качестве условия подписания сделки по разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Вашингтон готов заключить соглашение, замороженное после конфликта Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме на прошлой неделе, только если Киев обозначит «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой. «Дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания, несмотря на публичные заверения сторон», — пояснили источники агентства.