0
0
79
НОВОСТИ

Работа в офисе устраивает только каждого пятого россиянина - опрос

07:20 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 62% работающих россиян довольны работой на удаленке, при этом работа в офисе полностью устраивает всего 21% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутинговой компании Get experts, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 2 511 респондентов.

«Только 21% профессионалов полностью устраивает работа в офисе. В целом удовлетворены этим форматом работы 40%, не удовлетворены — 39%. Гибридный формат полностью устраивает 46% специалистов, в целом устраивает 36% и не устраивает 18%. Тех, кто полностью удовлетворен работой на удаленке — 62%, в целом удовлетворенных — 29%, и только 9% оценивают этот формат негативно», — говорится в итогах исследования.

Выездной работой довольны 44%, в целом довольны — 32%, недовольны — 34%. Как выяснили аналитики, 76% опрошенных специалистов готовы пойти на работу в компанию, в которой не используется удаленный формат работы. 12% согласятся на такой шаг только в случае получения предложения с высокой зарплатой, а 4% — только если это будет работа в «компании мечты». Отказались бы от такой работы 24%. На работу со строгим графиком согласны 77% респондентов, а 23% против.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

07:40 10.03.2025
На всю территорию европейской части РФ пришла весна - Вильфанд
0
74
20:40 09.03.2025
Милитаризация Европы «уперлась» в банковский сектор - СМИ
0
1057
19:35 09.03.2025
Глава Госдепа США: Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink
0
1061
18:25 09.03.2025
Глава Минэнерго Израиля распорядился остановить поставки электричества в Газу
0
1088
15:37 09.03.2025
Сделка по минералам не вернет Киеву поставки оружия и разведданных из США - СМИ
0
1396
14:27 09.03.2025
Кирилл Дмитриев сообщил о возможном возвращении UFC в Россию
0
1379
12:10 09.03.2025
Если отключить Starlink, вся линия фронта Украины рухнет - Маск
0
1504
11:43 09.03.2025
Возможность послать своих миротворцев на Украину рассматривают в Австралии
0
1523
10:50 09.03.2025
Маск предложил обложить санкциями украинских олигархов
0
1510
09:10 09.03.2025
В ФРГ опасаются, что Бундесвер может получить от США истребители F-35A, которые поставщик может дистанционно отключить
0
1695

Возврат к списку