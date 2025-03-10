Работа в офисе устраивает только каждого пятого россиянина - опрос

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 62% работающих россиян довольны работой на удаленке, при этом работа в офисе полностью устраивает всего 21% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутинговой компании Get experts, которые имеются в распоряжении ТАСС.



В опросе приняли участие 2 511 респондентов.



«Только 21% профессионалов полностью устраивает работа в офисе. В целом удовлетворены этим форматом работы 40%, не удовлетворены — 39%. Гибридный формат полностью устраивает 46% специалистов, в целом устраивает 36% и не устраивает 18%. Тех, кто полностью удовлетворен работой на удаленке — 62%, в целом удовлетворенных — 29%, и только 9% оценивают этот формат негативно», — говорится в итогах исследования.



Выездной работой довольны 44%, в целом довольны — 32%, недовольны — 34%. Как выяснили аналитики, 76% опрошенных специалистов готовы пойти на работу в компанию, в которой не используется удаленный формат работы. 12% согласятся на такой шаг только в случае получения предложения с высокой зарплатой, а 4% — только если это будет работа в «компании мечты». Отказались бы от такой работы 24%. На работу со строгим графиком согласны 77% респондентов, а 23% против.





