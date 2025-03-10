В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется на территории РФ, главным образом в европейской части страны и на Урале. Среди заболевших гриппом значительно преобладают не прошедшие вакцинацию, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

«В настоящее время в Российской Федерации наблюдается подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Наиболее выраженный рост показателей регистрируется в европейской части России и на Урале», — сказал он.