В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
18:40 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется на территории РФ, главным образом в европейской части страны и на Урале. Среди заболевших гриппом значительно преобладают не прошедшие вакцинацию, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
«В настоящее время в Российской Федерации наблюдается подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Наиболее выраженный рост показателей регистрируется в европейской части России и на Урале», — сказал он.
НОВОСТИ
- 18:00 10.03.2025
- Президент Болгарии призвал Европу поддержать США в достижении мира на Украине
- 17:32 10.03.2025
- 32 человека пострадали в результате столкновения двух судов у берегов Англии — Sky News
- 17:12 10.03.2025
- США не прекращали предоставлять Киеву разведданные для обороны — Уиткофф
- 17:00 10.03.2025
- Кандидат в президенты МОК Ватанабэ намерен вернуть россиян на международные турниры
- 16:32 10.03.2025
- ЕС не сможет финансировать армию Украины численностью 1 млн человек — Сийярто
- 16:12 10.03.2025
- «Северный поток» уничтожили США, а правда об этом скрывается — словацкий евродепутат
- 16:00 10.03.2025
- Новые выбросы мазута обнаружены на пяти участках пляжей на Кубани
- 15:32 10.03.2025
- Лондон видит угрозу в развитии диалога Москвы и Вашингтона по Украине — СВР РФ
- 15:12 10.03.2025
- Джорджеску выразил решимость продолжать борьбу до конца и призвал румын к мирным протестам
- 15:00 10.03.2025
- Нидерланды по-прежнему рассчитывают на ядерный зонтик США — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать