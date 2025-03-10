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НОВОСТИ

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

18:40 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется на территории РФ, главным образом в европейской части страны и на Урале. Среди заболевших гриппом значительно преобладают не прошедшие вакцинацию, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

«В настоящее время в Российской Федерации наблюдается подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Наиболее выраженный рост показателей регистрируется в европейской части России и на Урале», — сказал он.

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