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Нужно сократить некачественный сектор платного образования в вузах — Фальков

12:05 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд вузов РФ злоупотребляют набором на платные места, Минобрнауки РФ ставит для себя задачу сократить некачественный сектор платного образования. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

«Если в целом посмотреть, то, конечно, при сохранении доступности высшего образования и достаточного количества бюджетных мест наша задача — сократить некачественный сектор платного образования. У нас сегодня, к сожалению, ряд вузов злоупотребляют. <…> У нас зачастую сугубо коммерческие цели, то есть получение прибыли превалирует над представлением об образовании как общественном благе», — сказал он.

Министр отметил, что сейчас работа в этом направлении уже ведется, «эту историю надо регулировать обстоятельно».

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