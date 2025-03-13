Композитор София Губайдулина умерла на 94-м году жизни
14:00 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
«Мэрия города Казани и лично [мэр] Ильсур Метшин выражают глубокие соболезнования родным и близким Софии Асгатовны Губайдулиной, почетного гражданина Казани, заслуженного деятеля искусств РСФСР композитора, в связи с ее кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — отмечается в сообщении.
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