Киев выводит ВСУ из-под Волчанска, противнику не хватает сил для штурмов — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводит группировку ВСУ из-под Волчанска Харьковской области, отправляя на другие участки фронта. У Киева не хватает военнослужащих для активных штурмов под Волчанском. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Из районов населенных пунктов Липцы и Волчанск отмечено убытие оперативных резервов вооруженных формирований Украины. Остающаяся группировка украинских боевиков позволяет вести оборонительные действия, но для активных штурмов сил и средств недостаточно», — сказал он.

Марочко уточнил, что, предварительно, часть группировки ВСУ Киев из-под Волчанска перебросил для боев у Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики.