Товарооборот Китая с Украиной в январе — феврале упал на 31,6%, до $1,02 млрд

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем торговли Китая с Украиной в январе — феврале сократился на 31,6% в годовом исчислении, до $1,02 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно обновленным данным на сайте ведомства, импорт украинских товаров в Китай уменьшился на 59,8%, до $375,98 млн. Однако китайский экспорт по указанному направлению за два месяца, напротив, увеличился на 15,3% и составил $650,45 млн. В итоге положительное сальдо Киева ($403,64 млн в январе — феврале 2024 года) стало отрицательным (минус $274,47 млн за первые два месяца текущего года).

Отрицательные изменения произошли и в месячном исчислении. Только за февраль товарооборот двух стран уменьшился по сравнению с январем на 30%, до $422,98 млн. Поставки продукции КНР Украине упали примерно на 52%, до $210,31 млн. Однако поток товаров в обратном направлении, напротив, вырос на 30%, достигнув $212,67 млн.

Основные статьи китайского экспорта на Украину: товары широкого потребления с упрощенным таможенным оформлением, автомобили и комплектующие к ним, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовиков и легковых машин, телевизионное и телекоммуникационное оборудование, смартфоны, электробытовые и медицинские приборы, компьютеры и многое другое. Киев — один из ведущих поставщиков кукурузы в КНР. Помимо этого, Китай закупает железную руду, жмых, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень, ферроникель, говядину, соевые бобы, прочую пищевую продукцию, сырье и полуфабрикаты.