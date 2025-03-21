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Армия Израиля будет расширять постоянный контроль в Газе, возможна аннексия — министр

14:32 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии взять под постоянный контроль дополнительные районы в секторе Газа. При этом он заявил о возможной аннексии частей анклава, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит израильских заложников.

«Я дал указание Армии обороны Израиля взять под контроль дополнительные районы в Газе, эвакуировать население и расширить зоны безопасности вокруг Газы, чтобы защитить израильские населенные пункты и военнослужащих Армии обороны Израиля. Чем дольше ХАМАС будет упорствовать в отказе от освобождения заложников, тем больше он потеряет территории, которая будет присоединена к Израилю», — заявил Кац, высказывания которого приводит газета The Jerusalem Post.

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