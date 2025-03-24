0
0
176
НОВОСТИ

Австрийская спецслужба обвинила гражданку Болгарии в шпионаже в пользу РФ

11:20 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) сообщило, что выявило гражданку Болгарии, которая якобы шпионила в пользу России и «реализовывала кампанию по дезинформации» в российских интересах.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, помимо шпионажа женщину подозревают в том, что она «в значительной степени отвечала за проведение дезинформационной операции», якобы управляемой из России. По утверждениям представителей австрийской спецслужбы, в ее задачи входило «манипулирование общественным и политическим мнением в ущерб Украине».

Спецслужба основывает свои утверждения на результатах анализа устройств хранения данных, проведенного после обыска в доме подозреваемой гражданки Болгарии в декабре прошлого года. DSN предполагает, что женщина якобы проводила работу по «подрыву имиджа» киевских властей и Владимира Зеленского с 2022 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 24.03.2025
Полиция в Стамбуле избила журналистов RT дубинками во время протестов — телеканал
0
1
12:05 24.03.2025
Только каждый шестой украинец, находящийся в Польше, хочет вернуться на Украину — опрос
0
56
12:00 24.03.2025
Дания заблокирует любые американские попытки подкупа гренландцев — парламентарий
0
72
11:32 24.03.2025
Филиппины и США начали совместные военные учения
0
141
11:05 24.03.2025
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
0
201
11:00 24.03.2025
Союзники США задумались о собственном ядерном оружии из-за симпатии Трампа к РФ — FT
0
216
10:32 24.03.2025
ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ
0
280
10:20 24.03.2025
Мерц утратил рычаги влияния на партнеров по коалиции, уступив в вопросе долгов — Politico
0
314
10:05 24.03.2025
Регулярное морское прибрежное сообщение на Черном море могут возобновить в 2025 г.
0
316
10:00 24.03.2025
Предварительно, 5 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком у аэропорта Симферополя
0
304

Возврат к списку