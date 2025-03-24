Австрийская спецслужба обвинила гражданку Болгарии в шпионаже в пользу РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) сообщило, что выявило гражданку Болгарии, которая якобы шпионила в пользу России и «реализовывала кампанию по дезинформации» в российских интересах.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, помимо шпионажа женщину подозревают в том, что она «в значительной степени отвечала за проведение дезинформационной операции», якобы управляемой из России. По утверждениям представителей австрийской спецслужбы, в ее задачи входило «манипулирование общественным и политическим мнением в ущерб Украине».

Спецслужба основывает свои утверждения на результатах анализа устройств хранения данных, проведенного после обыска в доме подозреваемой гражданки Болгарии в декабре прошлого года. DSN предполагает, что женщина якобы проводила работу по «подрыву имиджа» киевских властей и Владимира Зеленского с 2022 года.