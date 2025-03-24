Австрийская спецслужба обвинила гражданку Болгарии в шпионаже в пользу РФ
11:20 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) сообщило, что выявило гражданку Болгарии, которая якобы шпионила в пользу России и «реализовывала кампанию по дезинформации» в российских интересах.
Как говорится в пресс-релизе ведомства, помимо шпионажа женщину подозревают в том, что она «в значительной степени отвечала за проведение дезинформационной операции», якобы управляемой из России. По утверждениям представителей австрийской спецслужбы, в ее задачи входило «манипулирование общественным и политическим мнением в ущерб Украине».
Спецслужба основывает свои утверждения на результатах анализа устройств хранения данных, проведенного после обыска в доме подозреваемой гражданки Болгарии в декабре прошлого года. DSN предполагает, что женщина якобы проводила работу по «подрыву имиджа» киевских властей и Владимира Зеленского с 2022 года.
НОВОСТИ
- 12:20 24.03.2025
- Полиция в Стамбуле избила журналистов RT дубинками во время протестов — телеканал
- 12:05 24.03.2025
- Только каждый шестой украинец, находящийся в Польше, хочет вернуться на Украину — опрос
- 12:00 24.03.2025
- Дания заблокирует любые американские попытки подкупа гренландцев — парламентарий
- 11:32 24.03.2025
- Филиппины и США начали совместные военные учения
- 11:05 24.03.2025
- Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
- 11:00 24.03.2025
- Союзники США задумались о собственном ядерном оружии из-за симпатии Трампа к РФ — FT
- 10:32 24.03.2025
- ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ
- 10:20 24.03.2025
- Мерц утратил рычаги влияния на партнеров по коалиции, уступив в вопросе долгов — Politico
- 10:05 24.03.2025
- Регулярное морское прибрежное сообщение на Черном море могут возобновить в 2025 г.
- 10:00 24.03.2025
- Предварительно, 5 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком у аэропорта Симферополя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать