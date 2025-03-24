США откажут более чем 500 тыс. лиц в выдаче статуса легальных мигрантов
15:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация американского президента Дональда Трампа откажет более чем 500 тыс. лиц, прибывших в США с Кубы, Гаити, а также из Никарагуа и Венесуэлы, в выдаче статуса легальных мигрантов. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США (МВБ).
«С момента запуска программы по предоставлению права на въезд в США для венесуэльцев и их ближайших родственников 12 октября 2022 года и последующего введения подобных программ для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и их ближайших родственников в период с января 2023 года по 22 января 2025 года примерно 532 тыс. иностранцев, которым запрещен въезд в США, получили предварительное разрешение на поездки в страну и рассмотрение вопроса о предоставлении им такого права», — говорится в документе, опубликованном ведомством. В нем отмечается, что программы по предоставлению права на въезд в США для мигрантов из перечисленных стран и их ближайших родственников будут прекращены.
Иммигрантам, которые подпадают под действие этой программы, предписано покинуть территорию США в течение 30 дней после официальной публикации уведомления в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства), то есть до 24 апреля, даже если их разрешение на пребывание в стране еще не истекло.
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