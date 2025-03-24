Турция считает «скромным, но ценным» подход РФ к вопросу о прекращении огня — Эрдоган
19:20 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает позицию России в отношении перспективы 30-дневного прекращения огня на Украине «скромной, но ценной» для урегулирования конфликта.
«Мы хотим, чтобы эта война, которая продолжается уже четвертый год, закончилась справедливым миром, без дальнейшего кровопролития и разрушений. Мы рассматриваем позитивный, пусть и с оговорками, подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру. Мы мобилизовали все наши дипломатические ресурсы для обеспечения того, чтобы наш регион как можно скорее выбрался из водоворота нестабильности и конфликтов», — заявил Эрдоган после заседания правительства в Анкаре. Его выступление транслировали в прямом эфире турецкие телеканалы.
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