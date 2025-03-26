ГД по предложению Володина стоя аплодировала Путину в день 25-летия его первого избрания

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина стоя аплодировали президенту России Владимиру Путину в день 25-летия с момента его первого избрания на высший пост в государстве.

26 марта 2000 года Путин впервые был избран на пост президента РФ.

«Сегодня день особый, мы с вами говорим о работе правительства, о возможностях Государственной думы, об изменениях. Все это стало возможным благодаря тому, что именно в этот день 25 лет назад был избран президентом Владимир Владимирович Путин. Давайте мы с вами поблагодарим нашего президента за то, что он делает для страны в это тяжелейшее время», — подчеркнул Володин, обращаясь к депутатам в ходе пленарного заседания.

По его словам, благодаря действиям Путина на посту президента были сформированы эффективные политическая система и экономическая модель. «Давайте мы поаплодируем нашему президенту», — отметил Володин.