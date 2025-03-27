У России не будет любви и дружбы с Западом — Константинов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России предстоит идти своей дорогой и сосредоточиться на самостоятельном развитии. Любви и дружбы со странами Запада не будет, такое мнение в ходе научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской конференции, высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«В западной „стене“ изоляции России пробита очень серьезная брешь. Она имеет очень сильные стратегические перспективы для России. <…> Здесь у нас очень много аналогий идет с Ялтинской конференцией, что мы уже не будем такими, как прежде. Не будет у нас любви и дружбы с Западом. Это нужно понимать, с этим нужно жить, на этом нужно выстраивать свою политику», — сказал Константинов.

Как отметил председатель Госсовета Крыма, в политике не существует понятия дружбы, есть лишь интересы конкретных стран. По его мнению, России предстоит сосредоточиться на самостоятельном развитии, в том числе экономики, решении своих проблем.

«Идти, как мы шли до тех пор, стараясь им [странам Запада] понравиться, стараясь участвовать во всех их институциях, [не будем]. Сегодня ненависть к нам там на политическом уровне зашкаливает. Нам зачем чувствовать себя в таком унизительном состоянии? Нужно двигаться своей дорогой», — добавил Константинов.