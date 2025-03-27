Реконструируемый Сбербанком аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного

14:15

Реконструируемый Сбербанком аэропорт в столице Республики Алтай Горно-Алтайске получил статус международного. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В аэропорту будет создан воздушный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска через госграницу России.

В начала марта АО «Аэропорт Горно-Алтайск» (входит в Группу Сбер) и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заключили концессионное соглашение, которое позволило приступить к реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайска. Стоимость проекта составит 10,2 млрд руб., из которых АО «Аэропорт Горно-Алтайск» выделит 2,3 млрд.

Помимо продления взлетно-посадочной полосы, реконструкция предусматривает расширение перрона и увеличение количества мест стоянок для воздушных судов с 10 до 21, а также строительство новой магистральной рулежной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы. Все это позволит аэропорту принимать в Республике Алтай больше гостей, в том числе из других стран.

В ходе реконструкции аэродрома на данный момент завершено проектирование, проектная документация передана на государственную экспертизу. Также будет построено новое здание аэровокзала с пропускной способностью 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 200 пассажиров в час на международных. В дизайн нового здания аэровокзала будут встроены уникальные элементы, характерные для природы и обычаев региона, а само здание будет бережно и органично вписано в природный ландшафт. Планируется, что обновленный аэропорт откроется в Республике Алтай на горизонте трех лет.