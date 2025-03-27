Путин отметил, что Россия никогда и никому не угрожала в Арктике

21:00 Источник: Интерфакс

Россия будет следить за действиями стран НАТО в Арктике и не позволит ущемлять свои интересы в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО, в целом, все чаще обозначают крайний север, как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев - Финляндии и Швеции, с которыми до недавнего времени у нас не было никаких проблем", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума.

"Мы будем исходить из того, что есть, будем реагировать на все это", - отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия никогда и никому не угрожала в Арктике. "Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры", - сказал президент.

"Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы", - добавил он.