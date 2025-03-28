РФ готова работать с Европой, но «водить за нос» себя больше не даст — Путин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова работать над украинским урегулированием в том числе и с Европой, но ошибок, связанных с чрезмерным доверием Западу, больше не допустит, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск».

«Мы и с Европой тоже готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос», — отметил Путин.

«Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», — заключил он.