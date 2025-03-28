0
0
47
НОВОСТИ

РФ готова работать с Европой, но «водить за нос» себя больше не даст — Путин

09:20 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова работать над украинским урегулированием в том числе и с Европой, но ошибок, связанных с чрезмерным доверием Западу, больше не допустит, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск».

«Мы и с Европой тоже готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос», — отметил Путин.

«Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», — заключил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 28.03.2025
США считают, что управление на Украине должно осуществляться по конституции — Reuters
0
13
09:05 28.03.2025
Есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска — Путин
0
114
09:00 28.03.2025
За ночь над российскими регионами сбиты 78 беспилотников
0
118
22:45 27.03.2025
По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается сильный туман ночью и утром 28 марта
0
800
21:00 27.03.2025
Путин отметил, что Россия никогда и никому не угрожала в Арктике
0
900
20:55 27.03.2025
Контакты на высшем уровне между РФ и США пока не планируются - Песков
0
925
20:40 27.03.2025
Число военнослужащих РФ в Арктическом регионе будет расти - Путин
0
909
20:10 27.03.2025
Путин высказался по поводу притязаний США на Гренландию
0
1021
17:40 27.03.2025
Медведев допустил лишение гражданства РФ тех, кто получил паспорт незаконно
0
1087
17:12 27.03.2025
Сбор зерна в России в 2024 году составил 129,8 млн тонн — Минсельхоз
0
1112

Возврат к списку