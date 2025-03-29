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Женщин-заключенных отправляли в «мясные штурмы» — военнопленный ВСУ

13:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал ВСУ Михаил Драпатый увеличил в украинской армии количество женщин, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Их часто отправляли в так называемые мясные штурмы, рассказал военнопленный Константин Харитонов.

Харитонов — военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала», которого взяли в плен военнослужащие группировки войск «Центр».

«Они раньше были, но преимущественно появляться начали после прихода Драпатого, ну это где-то январь, по-моему, месяц. Преимущественно зечки. Как правило, на штурм [их] тоже [отправляли]. Дело в том, что там все были мобилизованные, неподготовленные. И женщины тоже были из зон забранные просто. Ну, как мясо [отправлялись]», — сказал он на видео, представленном Минобороны России.

Пленный рассказал, что в подразделениях было от пяти до восьми человек, из них две-три женщины. Сначала их тренировали отдельно, а потом они входили в боевые подразделения. Средний возраст мужчин был около 45 лет, женщины были до 30. Женщины были подготовлены так же слабо, как и мужчины, и наравне с ними должны были носить снаряжение и амуницию — один только рюкзак весил около 30 кг.

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